Wekdienst 11/11: Honderdste herdenking WO I en Singles Day in China

Wat kun je vandaag verwachten?

De elfde van de elfde luidt het begin in van het carnavalsseizoen. Ook is het vandaag Sint Maarten en in China vindt het grootste koopjesfestijn ter wereld plaats op Singles Day. Correspondent Marieke de Vries was op pad met koerier Wng Dongrui.

Vanmiddag wordt op verschillende plaatsen in Nederland de Kristallnacht herdacht die tachtig jaar geleden plaatsvond. Het was het begin van de Jodenvervolging in nazi-Duitsland.

In onder meer Frankrijk wordt herdacht dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. 72 wereldleiders wonen die herdenking bij, onder wie premier Rutte.

Wat heb je gemist?

In Californië zijn in verband met de aanhoudende bosbranden nog eens zestien lichamen gevonden. Twee doden vielen bij een snelweg nabij Malibu in Los Angeles, de andere slachtoffers werden aangetroffen in huizen en auto's in Butte County, ten noorden van Sacramento.

Daarmee is het totale dodental van de bosbranden opgelopen tot 25. In de omgeving van Los Angeles zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De schade aan huizen en infrastructuur is groot.

Ander nieuws uit de nacht:

Souad El Markhous is de etnische zakenvrouw van het jaar. De Marokkaans-Nederlandse is mede-eigenaar van bouwbedrijf De Combi in Amsterdam. Ze nam het failliete bedrijf in 2014 over en inmiddels gaan de zaken weer goed.

Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is inmiddels gestegen tot boven de 200. Daarmee is de uitbraak de ergste in de geschiedenis van het land.

In een voorstad van Rio de Janeiro zijn door een modderstroom in een arme wijk tien doden gevallen. De wijk Niteroi werd zwaar getroffen.

Schrijver Milan Kundera mag weer Tsjech worden. De 89-jarige schrijver van De ondraaglijke lichtheid van het bestaan ontvluchtte in 1975 het communistische bewind. Vier jaar later werd hem zijn nationaliteit ontnomen.

En dan nog even dit:

Archeologen hebben in Egypte zeven graftombes ontdekt uit de tijd van de farao's. In de tombes zijn onder meer ruim 200 kattenmummies gevonden.

Drie tombes dateren uit de tijd van het Nieuwe Rijk (1550 tot 1069 voor Christus), de vier andere uit de tijd van het Oude Rijk (2686 tot 2191 voor Christus). De graven werden ontdekt in het piramidecomplex van de necropolis Saqqara, ten zuiden van Caïro.