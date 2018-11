Records op vrijgezellendag China; grootste online verkoopevenement ter wereld

Om middernacht zaten honderdduizenden Chinezen met hun hand op de muisknop om zo snel mogelijk de beste aanbiedingen aan te klikken voor vrijgezellendag. In de eerste 5 minuten werd al bijna 2,7 miljard euro uitgegeven. Verwacht wordt dat deze tiende 'vrijgezellendag' alle records verbroken zullen worden met een geschatte omzet tussen de 25 en 28 miljard euro. Vorig jaar was dat nog ruim 21 miljard euro.

Daarmee is vrijgezellendag het grootste online verkoopevenement ter wereld. "Iedereen spaart voor deze dag. Je bewaart je dure aankopen voor 11/11", zegt influencer Zhang Yuyuan, "omdat dan alles in de uitverkoop gaat en je voor een redelijke prijs een nieuwe telefoon, laptop of make-up op de kop kunt tikken."

Vier enen

Vrijgezellendag begon niet als een consumentendag. Het werd in de jaren 90 bedacht door vier studenten uit Nanjing, die vonden dat ze als vrijgezel ook een dag in het zonnetje verdienden. De vier enen op de elfde van de elfde staan dan ook voor de vier vrijgezellen.

In 2009 greep online retailgigant Alibaba de dag aan om er een online-uitverkoopspektakel van te maken. Op hun verkoopplatforms als Taobao gooiden ze dure consumentengoederen om middernacht in de aanbieding, om een boost te geven aan het winkelen op internet. In het eerste jaar werd een bescheiden 6,7 miljoen euro gespendeerd, maar het koopjesfestijn werd al snel een fenomeen en vorig jaar gaven de Chinezen, in China en in het buitenland, ruim 21 miljard uit en dit jaar gaat dat waarschijnlijk richting 28 miljard.

Wat ook hielp bij het succes van vrijgezellendag is dat de Chinese overheid de afgelopen tien jaar Chinezen juist stimuleerde om te consumeren. De tijd van de booming economische tijden van 'made in China' waren voorbij en de Chinese consumenten moesten geld in hun eigen economie gaan stoppen om die draaiende te houden. Chinezen zijn van nature grote spaarders en doen niet snel grote uitgaven. Ze houden van koopjes. Vrijgezellendag speelt daar handig op in.