Dodental ebola-uitbraak Congo boven de 200

De uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo is de ernstigste in de geschiedenis van het land. Het ministerie van Gezondheidszaken in het Afrikaanse land heeft dat bekendgemaakt. Het dodental staat volgens de laatste tellingen op 201.

De epidemie brak begin augustus uit in het oosten van het land. Het virus is sindsdien vastgesteld bij zo'n 300 mensen, van wie de helft in de grote stad Beni woont.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is gematigd positief over de bestrijding van de ziekte. Inmiddels zijn 28.000 Congolezen ingeënt en tot nu toe is voorkomen dat het virus zich heeft verspreid over de grens met Uganda en Rwanda.

Complex

De Congolese minister van Gezondheidszaken noemt de bestrijding wel "uiterst complex", vanwege het aanhoudende geweld in de regio. Artsen en verpleegkundigen worden bedreigd en mishandeld door gewapende groeperingen. Het geweld heeft volgens de minister het leven gekost aan zeker twee hulpverleners.

Het is de tiende keer sinds de ontdekking van de ziekte in 1976 dat Congo is getroffen door ebola. De huidige uitbraak is de op twee na ernstigste in Afrika. Met afstand de dodelijkste uitbraak was tussen 2013 en 2016, toen in West-Afrika meer dan 11.000 patiënten het leven lieten.