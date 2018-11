Tombes met mummies van katten en mestkevers ontdekt in Egypte

Deskundigen noemen de vondst van de gemummificeerde mestkevers, die door de oude Egyptenaren werden vereerd als een symbool van wedergeboorte, uniek. Ook katten werden vereerd in de tijd van de farao's. Bastet, de godin van de vruchtbaarheid, werd door de Egyptenaren voorgesteld als een kat. Van haar is een bronzen beeld in een van de graven gevonden.

Tot verrassing van de archeologen ontdekten ze de deur van nog een tombe, toen ze voorbereidingen troffen voor een expositie van de gevonden voorwerpen in het gebied. De vondst van deze tombe uit de vijfde dynastie van het Oude Rijk is bijzonder omdat de deur en de façade nog intact zijn en niet, zoals bij veel andere graven, vernield door grafrovers. .

Dat duidt er mogelijk op dat de inhoud van de tombe nog onaangeroerd is. Deskundigen willen deze tombe ergens in de komende weken openen.