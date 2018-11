'Etnische zakenvrouw van het jaar' loopt met roze helm op de bouwplaats

Souad El Markhous is de etnische zakenvrouw van 2018. De Marokkaans-Nederlandse is mede-eigenaar van bouwbedrijf De Combi in Amsterdam. Ze nam in 2014 het failliete bouwbedrijf waar ze boekhouder was over omdat ze investeerders vond die in haar geloofden. Inmiddels loopt het bedrijf weer goed.

In Rotterdam werd de prijs voor etnische zakenvrouw van het jaar de afgelopen avond voor de vijftiende keer uitgereikt. Met de prijs wil de Stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland deze vrouwen een podium geven en hen als voorbeeld stellen voor jonge vrouwen. "Mensen met een multiculturele achtergrond komen veelal negatief in het nieuws. Wij willen juist positieve voorbeelden geven", zegt voorzitter Maritza Russel.

Van schoonmaker tot mede-eigenaar

Voor Souad El Markhous was de weg naar succes niet altijd makkelijk. In Marokko was ze begonnen aan een studie economie, maar haar vader vond het niet veilig voor een meisje om op zichzelf te gaan wonen en studeren. In 1991, toen ze 19 was, kwam ze naar Nederland en ging ze bij een tante wonen.

Omdat ze geen Nederlands sprak, kon ze alleen als schoonmaker aan de slag. En zo kwam ze bij De Combi terecht. Op een dag liep ze de baas van het bedrijf tegen het lijf die zag dat ze meer in haar mars had. Hij bood haar aan om taallessen te volgen en een studie accountancy te doen.