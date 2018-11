Schrijver Milan Kundera mag weer Tsjech worden

Tsjechiƫ wil schrijver Milan Kundera na bijna veertig jaar zijn staatsburgerschap teruggeven. Premier Babis deed dat aanbod gisteren in Parijs, waar hij een bezoek bracht aan de 89-jarige schrijver van De ondraaglijke lichtheid van het bestaan.

Kundera ontvluchtte het communistische bewind in Tsjechoslowakije in 1975 en vestigde zich met zijn vrouw in Parijs. Hij had in zijn land toen al enige tijd een publicatieverbod, onder meer vanwege zijn satirische debuutroman De grap.

In 1979, na de verschijning van Het boek van de lach en de vergetelheid, werd Kundera zijn Tsjechoslowaakse nationaliteit ontnomen. Het bezoek beschrijft de herinneringen van een jonge Praagse emigrante aan haar leven onder het communistische regime.

'Hij verdient het'

Kundera kreeg in 1981 de Franse nationaliteit en schrijft sinds de jaren 90 in het Frans. Naar Tsjechiƫ is hij ook na de val van het communisme zelden teruggekeerd. Volgens premier Babis was hij er 22 jaar geleden voor het laatst.

"Hij verdient het om zijn staatsburgerschap terug te krijgen", zei Babis na de ontmoeting met Kundera tegen Tsjechische media. De premier was in Parijs vanwege de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het is nog niet bekend of Kundera ingaat op zijn aanbod.