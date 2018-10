Koning over dood Saudische journalist: 'Verschrikkelijke zaak'

Het Nederlandse koningshuis onderhoudt geen warme banden met het Saudische koningshuis. Dat schemerde door in het persgesprek met koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het eind van hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

"Allereerst is het een hele ernstige zaak", zei de koning na een vraag over de dood van de Saudische journalist Khashoggi. Die kwam begin deze maand om het leven in het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens Saudi-Arabië werd een uit de hand gelopen ruzie hem fataal, maar er zijn sterke vermoedens dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman van tevoren op de hoogte was van het plan om Khashoggi te vermoorden.

"Ik ben één keer op bezoek geweest als staatshoofd voor een rouwbeklag", zei Willem-Alexander met grote nadruk. "Verder ben ik nooit in Saudi-Arabië geweest bij het koningshuis."