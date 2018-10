Staatsbanket met Stuart-diamant en 'Hollandse mutsen'

In een persoonlijke boodschap voor koningin Elizabeth noemde de koning het bijzonder dat het nu zíjn beurt was om de Britse vorstin te ontmoeten. "Mijn grootouders waren hier op staatsbezoek. Mijn ouders waren hier op staatsbezoek. En vandaag is het onze beurt. Dit alles binnen uw lange regeerperiode. Vorig jaar vierde u uw 'saffieren jubileum'. Buitengewoon indrukwekkend in de ogen van hen die hun bronzen jubileum nog voor de boeg hebben."

Bond-girl

Ook refereerde hij nog even aan het optreden van de Britse vorstin als Bond-girl bij de opening van de Olympische Spelen in Londen, zes jaar geleden. "Voor miljoenen ogen vervulde u daar met verve de rol van de meest onverschrokken Bond-girl ooit."

Het staatsbanket is de officiële afsluiting van de eerste dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan het Verenigd Koninkrijk.