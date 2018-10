Al 40 jaar niet meer gezien, draagt Máxima vanavond 'de Stuart'?

Marc van der Linden werkt onder andere voor RTL Boulevard. "De diamant is gerestaureerd. Er is geen betere gelegenheid hem te dragen dan in de stad waar hij gekocht is." Ook hoofdredacteur van het blad Vorsten, Justine Marcella, verwacht hem vanavond te kunnen bewonderen: "Hij moet nu echt uit de kluis komen. Als er één gelegenheid is, dan is het wel bij dit bezoek." En ook koningshuiskenner Rick Evers rekent erop dat de bijzondere diamant na meer dan veertig jaar vanavond zal schitteren bij het staatsbanket.

Dát Máxima de diamant zal dragen, daar zijn de kenners het dus wel over eens. Blijft de vraag: hoe ze dat zal doen? In het Stuart-diadeem, of los, bijvoorbeeld als broche of als hanger aan een collier? Daarover zijn de meningen verdeeld.

Marc van der Linden: "Ik weet niet hoe Máxima hem gaat dragen, op de tiara of aan een hanger. Máxima zal koningin Elizabeth niet willen overschaduwen en als ze hem op de tiara zet, is die echt enorm. Aan de andere kant heeft Elizabeth ook heel grote diamanten."