Staatsbezoek aan Britten in spannende (brexit)tijden

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan het Verenigd Koninkrijk komt op een saillant moment: binnen een half jaar is het land geen lid meer van de Europese Unie. Over hoe die brexit eruit gaat zien, wordt nog volop gesteggeld. Een politiek explosief onderwerp, dat tijdens het staatsbezoek dat dinsdag begint zeker niet uit de weg wordt gegaan.

Nog voor het staatsbezoek officieel begint, ontmoet het koningspaar Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Een van de gespreksonderwerpen: de zorgen over de brexit.

De koning ontmoet daarna, tijdens het tweedaagse staatsbezoek, premier Theresa May, oppositieleider Jeremy Corbyn en verschillende leden van de Britse koninklijke familie. Het is ondenkbaar dat het onderwerp dan niet ter sprake komt. Deze gesprekken zijn achter gesloten deuren.

Betreuren

Wat wel voor iedereen te volgen is, zijn de toespraken van de koning. Op dinsdagmiddag spreekt hij het Britse parlement toe en diezelfde avond houdt hij een toespraak tijdens het staatsbanket op Buckingham Palace. Naar verwachting gaat hij zeggen het vertrek van de Britten uit de Europese Unie te betreuren, maar het besluit van het Britse volk te respecteren.

Dat zei hij onlangs ook tegen de Britse verslaggevers die hij op Paleis Noordeinde had uitgenodigd ter voorbereiding van het staatsbezoek. Het leidde tot grote koppen in Britse en Nederlandse media. Toch zei de koning niets anders dan wat de Nederlandse regering ook zegt. Het zou pas echt opzien baren als de koning had gezegd blij te zijn dat de EU bijna verlost is van de Britten.

Hechte banden

De koning zal daarnaast benadrukken dat de banden tussen beide landen eeuwenoud en hecht zijn, zowel familie- als handelsbanden. "It takes more than Brexit to break it", valt in de kringen rond de koning te horen als centrale boodschap van het staatsbezoek.

In de zeventiende eeuw werden huwelijken gesloten tussen Nederlandse stadhouders en Britse prinsessen, en vluchtten diezelfde prinsessen naar Den Haag toen in Engeland een volksopstand uitbrak. In mei 1940 vluchtte koningin Wilhelmina voor de Duitsers naar Londen.

De landen zijn ook door de handel al eeuwenlang met elkaar verbonden. Met dit staatsbezoek wil de koning benadrukken dat brexit of niet deze handelsrelatie niet stopt. Al gaat er dit keer geen handelsmissie mee in het kielzog van het staatsbezoek.

Groentje

Willem-Alexander heeft ook een persoonlijke band met het Verenigd Koninkrijk. Als kroonprins ging hij een aantal jaren naar het prestigieuze Atlantic College in Wales. Tegenwoordig is hij beschermheer van de scholengroep waar het Atlantic College toe behoort.

Voor de gastvrouw, koningin Elizabeth, is het de 112de keer dat ze een staatshoofd ontvangt. Zij zit sinds 1952 op de troon. Zij was 26 toen ze gekroond werd. Naast haar is Willem-Alexander een groentje. Hij ontving pas drie staatshoofden tijdens een inkomend staatsbezoek. Hij was 46 bij zijn inhuldiging.