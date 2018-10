Van ontkenning tot erkenning: dit zeiden de Saudi's over lot Khashoggi

Weinigen in het Westen twijfelden nog aan het lot dat Jamal Khashoggi was overkomen. Alleen Saudi-Arabië hield bij hoog en bij laag vol dat het land niets wist over de verdwijning van de kritische journalist.

Tot afgelopen nacht. Na 2,5 week van ontkenningen gaf Saudi-Arabië eindelijk toe dat Khashoggi in het consulaat in Istanbul is omgekomen. Zijn dood zou het gevolg zijn van een handgemeen met verschillende mensen. Achttien Saudiërs zijn aangehouden. Hoe is het zover gekomen?

Na afspraak pand verlaten

Aan het begin van de middag van dinsdag 2 oktober gaat Jamal Khashoggi het Saudische consulaat in Istanbul binnen. Hij woont en werkt al een jaar in de Verenigde Staten, maar heeft papieren nodig om met zijn Turkse verloofde te kunnen trouwen. Zij wacht buiten het gebouw. Als hij uren later nog niet is teruggekeerd, slaat zij alarm.

Een dag later verschijnen de eerste mediaberichten over de verdwijning van Khashoggi. Het consulaat weigert in eerste instantie commentaar te geven. Later stellen de Saudi's dat ze met een reactie zullen komen als er iets te zeggen valt.

Aan het eind van de middag is het verhaal dat Khashoggi inderdaad het consulaat is binnengegaan, maar dat hij kort daarna het pand weer heeft verlaten. Verhalen dat hij nog in het consulaat is, zoals de Turken zeggen, zijn volgens Saudi-Arabië niet waar. Dat zal tot afgelopen nacht de boodschap blijven van de Saudische autoriteiten.