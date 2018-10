Saudi-Arabië bevestigt dood Khashoggi en arresteert 18 mensen

Saudi-Arabië heeft de dood van Jamal Khashoggi bevestigd. Volgens de Saudische openbaar aanklager zijn achttien personen met de Saudische nationaliteit gearresteerd in verband met de dood van de journalist.

Volgens de openbaar aanklager wijzen de eerste onderzoeksresultaten uit dat de dood van Khashoggi het gevolg was van een gevecht dat uitbrak tussen hem en meerdere personen op het consulaat in Istanbul. Het onderzoek is nog gaande. Binnen een maand moeten de resultaten worden gerapporteerd.

Ontslagen

In de verklaring van de aanklager die op de staatstelevisie werd voorgelezen stond ook dat Saud al-Qahtani, adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman, en het plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst Ahmed Asiri, zijn ontslagen. Bin Salman wil naar aanleiding van Khashoggi's dood de inlichtingendienst hervormen.

Khashoggi verdween op 2 oktober, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan om trouwpapieren te regelen. Al snel werd het vermoeden geuit dat Khashoggi, criticus van de Saudische kroonprins columnist voor onder meer The Washington Post, in het consulaat was vermoord. Turkse functionarissen stelden dat Khashoggi er was gemarteld en vermoord door een Saudisch doodseskader. Saudi-Arabië sprak van "valse aantijgingen".