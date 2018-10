Saudische prins heeft 'bijna overal wel vinger in de pap'

Er zijn wel meerdere mensen die kritiek hebben, maar die doen dat niet in het openbaar. Khashogghi, de Saudische journalist die nu vermist is, wist ook dat het gevaarlijk was. Hij begon te schrijven over de autorijdende vrouwen die de gevangenis in moesten. Ook leverde Khashogghi kritiek op de oorlog in Jemen.

Khashogghi wist dat hij zich op glad ijs bevond. Daarom ging hij naar Amerika. "Daar kreeg hij meer speelruimte, wat zijn situatie erger maakte. Hij kon publiceren in The Washington Post en was te gast in talkshows die over Saudi-Arabië gingen", aldus Bertus Hendriks.

Khashogghi sprak daar vrijuit. Dat werd hem niet in dank afgenomen. En nu is hij verdwenen. Volgens een hoge Turkse veiligheidsfunctionaris is Khashogghi slachtoffer geworden van een Saudisch moordcommando.

Al-Zwaini: "Er gebeurt niet veel in Saudi-Arabië waarbij Bin Salman geen vinger in de pap heeft. Ik zie geen enkele reden om te denken dat hij er niet achter zit. Als hij echt onschuldig zou zijn, zou hij het lichaam wel tonen en onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Maar dat doet hij niet."