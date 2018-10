'Verdachten verdwijning Khashoggi gelinkt aan Saudische kroonprins'

Drie andere verdachten zijn eveneens aan de kroonprins te linken. Een vijfde man is een forensisch arts die bij het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken werkt. Een man met zo'n statuur kan alleen worden aangestuurd door iemand op een hoge positie binnen de overheid, zegt de Amerikaanse krant.

Eerder twijfels

Als deze mannen aanwezig waren in het Saudische consulaat in Istanbul toen Khashoggi verdween, zoals de Turkse autoriteiten zeggen, is kroonprins Mohammed hier direct mee in verband te brengen. Eerder was dat nog niet mogelijk, maar waren er al wel vermoedens over zijn eventuele betrokkenheid.

Khashoggi verdween op 2 oktober toen hij papieren wilde regelen in het Saudische consulaat in Istanbul. Hij was columnist voor onder meer The Washington Post en schreef kritisch over de Saudische kroonprins.

Betrokkenheid

Voor het Westen is eventuele betrokkenheid van de 33-jarige kroonprins bij de verdwijning van Khashoggi van belang. Als hij hier de opdracht voor heeft gegeven, zal er een veroordeling komen richting Saudi-Arabië en volgen er mogelijk sancties. Tot nu toe reageren westerse overheden voorzichtig op het voorval.

Bin Salman en Saudi-Arabië hebben tot nu toe volgehouden dat Khashoggi het consulaat in Istanbul als vrij man heeft verlaten, maar hiervoor is geen bewijs geleverd. Turkije zegt wel aan te kunnen tonen dat de journalist in het Saudische consulaat is vermoord. Waar dat bewijs uit bestaat, is nog onduidelijk.

Pompeo in Turkije

Intussen is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo in Ankara aangekomen. Hij zal daar naar verwachting met de Turkse president Erdogan en minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu praten over de verdwijning van Khashoggi. Gisteren sprak hij al met de Saudische koning Riyad en kroonprins over de kwestie.