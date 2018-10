Waarom westerse landen ook nu niet uithalen naar Saudi-Arabië

Als er zo'n verklaring komt waar ook Turkije en de VS achter staan, komt Saudi-Arabië weer weg met iets waar geen ander land ooit mee weg zou kunnen komen, zegt arabist en jurist Laila al-Zwaini. "Als bijvoorbeeld Iran een journalist op zijn consulaat ombrengt, zal iedereen onmiddellijk reageren. Over de acties van het Saoedische koningshuis zijn we stil. We hebben het nooit over de mensenrechtenschendingen van Saudi-Arabië of oorlog in Jemen."

Olie en wapens

Waarom? Onze afhankelijkheid van olie, de handel in wapens en strategische belangen in het Midden-Oosten, zegt Zwaini. "Want als wij geen zaken doen met Saudi-Arabië, met wie dan wel? Wie kan er dan in de regio de kastanjes uit het vuur halen? Vroeger keken we dan naar Damascus, Caïro en Bagdad. Maar dat kan nu niet meer. Daarom kijken we nu naar Saudi-Arabië, een land dat door enorme investeringen en steun van het Westen opgekomen is."