Hoekstra: niet naar Riyad als Saudiërs betrokken zijn bij verdwijning Khashoggi

Minister Hoekstra gaat volgende week niet naar Saudi-Arabië als blijkt dat dat land betrokken is bij "het verdwijnen" van journalist Jamal Khashoggi. Hij reist ook niet af als de internationale verzoeken om opheldering onbeantwoord blijven.

Hoekstra staat op de deelnemerslijst van het 'Future Investment Initiative' in de Saudische hoofdstad Riyad, een grote conferentie over sociaal-economische onderwerpen. Hij zou volgende week donderdag aan de conferentie meedoen. Vorige week noemde Hoekstra de berichten over de gebeurtenissen rond Khashoggi al zeer verontrustend. Hij zei toen dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt en zich laat informeren door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Khashoggi verdween twee weken geleden na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Algemeen wordt aangenomen dat hij dood is en inmiddels hebben Turkse en Saudische delegaties onderzoek gedaan om te achterhalen wat er met hem is gebeurd.

Vandaag herhaalde Hoekstra dat hij nauw contact houdt met zijn collega Blok en dat hij ook overlegt met buitenlandse collega's. Hij voegde eraan toe dat hij exact wil weten wat er is gebeurd en dat geloofwaardig onderzoek zeer belangrijk is.