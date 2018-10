Meer bedrijven niet naar conferentie Saudi-Arabië na affaire-Khashoggi

De topmannen van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase en autofabrikant Ford gaan toch niet niet naar het Future Investment Initiative in Saudi-Arabië later deze maand. Ook de ceo's van vermogensbeheerder Blackrock en investeerder Blackstone zouden zijn afgehaakt. Hun besluit volgt op de verdwijning van de journalist Jamal Khashoggi. De bedrijven hebben geen verklaring gegeven waarom de topmensen niet gaan.

Eerder kondigde een aantal andere bedrijven en investeerders al aan niet aanwezig te zullen zijn bij de investeerdersconferentie in Riyad, zoals Uber, Richard Branson, mediapartner van het congres The New York Times, en The Washington Post. Zij noemden de affaire-Khashoggi expliciet als reden.

Khashoggi was als columnist werkzaam voor The Washington Post en schreef kritische stukken over de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Volgens Turkse bronnen is Khashoggi begin deze maand vermoord bij een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Saudi-Arabië ontkent dat.

Nederlanders naar conferentie?

Onder meer Amerika riep Saudi-Arabië op om mee te werken aan een onderzoek en heeft gedreigd met sancties als blijkt dat Jamal Khashoggi vermoord is. Vanmiddag gaan Turkse onderzoekers naar het Saudische consulaat.

Het is niet duidelijk welke Nederlandse bedrijven aanwezig zullen zijn bij het Future Investment Initiative. Wel is bekend dat Neelie Kroes zich voorlopig heeft teruggetrokken uit een adviesraad van een Saudisch project. Daarnaast heeft minister Hoekstra aangegeven te twijfelen over zijn aanwezigheid op de conferentie.