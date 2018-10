Deel westerse bedrijven neemt afstand van Saudi-Arabië om zaak-Khashoggi

Westerse bedrijven en zakenmensen nemen afstand van Saudi-Arabië vanwege de affaire-Khashoggi. De in de VS woonachtige journalist is verdwenen na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul en volgens Turkije vermoord door een door Saudi-Arabië ingevlogen 'doodseskader'. De Turken zouden audiobewijs van de moord hebben. Jamal Khashoggi (59) is een columnist van The Washington Post en schreef verschillende kritische columns over de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Virgin-oprichter Richard Branson trekt zich terug als voorzitter van twee Saudische toerisme-projecten rond de Rode Zee. Branson accepteerde die voorzitterschappen naar eigen zeggen omdat hij "hoop" had voor het koninkrijk met de opkomst van Bin Salman. De Brit was daarnaast met Saudi-Arabië in zakelijke besprekingen verwikkeld over een investering door Riyad in zijn ruimtevaart- en satellietbedrijven.