VS wil dat Saudi-Arabië verdwijning journalist onderzoekt

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Saudi-Arabië opgeroepen steun te verlenen aan een grondig onderzoek naar de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Pompeo wil bovendien dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt.

De 59-jarige Khashoggi is vermist sinds hij vorige week dinsdag het Saudische consulaat in Turkije betrad. De Saudische journalist staat bekend als een criticus van onder anderen kroonprins Mohammed bin Salman.

Volgens Turkse functionarissen is hij in het gebouw om het leven gebracht, iets wat Saudi-Arabië ontkent. De Turkse autoriteiten onderzoeken de zaak en willen het consulaat in Istanbul doorlichten. De Saudische ambassadeur in de Verenigde Staten zegt dat er een Saudisch team is gestuurd om de Turken te helpen.

Trump is bezorgd

Khashoggi is een Amerikaans staatsburger en werkt voor The Washington Post, maar de Verenigde Staten hielden zich in de dagen na zijn verdwijning stil. Gisteren pas lieten president Trump en vice-president Pence weten dat ze zich zorgen maken over de journalist.

The Washington Post schrijft dat de zaak de vriendschappelijke relatie tussen de VS en Saudi-Arabië bemoeilijkt.

Intussen hebben ook andere bondgenoten van Saudi-Arabië zich uitgesproken. Groot-Brittannië zegt dat het de berichten dat Khashoggi vermoord is zeer serieus neemt. Frankrijk noemde de journalist een erkende en gerespecteerde Saudische persoonlijkheid.