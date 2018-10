Verdwijningszaak Saudische journalist: Turkije zoekt antwoorden

In het onderzoek naar de vermissing van de Saudische journalist Jamal Khashoggi richten de Turkse autoriteiten zich onder meer op twee zwarte busjes met diplomatieke kentekenplaten. Een van de busjes had volgens Turkse media geblindeerde ramen, beide zijn van het Saudische consulaat in Istanbul.

Khashoggi (59) ging vorige week dinsdag het consulaat binnen om papieren te regelen die hij nodig heeft om te trouwen met zijn Turkse verloofde. Toen hij na twee uur nog niet buiten was, sloeg zijn verloofde alarm.

De genoemde busjes zouden met vier andere voertuigen het consulaat hebben verlaten op de dag van Khashoggi's verdwijning. Ze gingen twee kanten op, waarbij het busje met de geblindeerde ramen in de richting van de luchthaven zou zijn gereden.

'Buiten bewustzijn gebracht'

Turkse functionarissen en een adviseur van president Erdogan hebben gezegd dat Khashoggi in het gebouw van het consulaat is gedood. Vrienden van Khashoggi kregen naar eigen zeggen van de Turken te horen dat ze zich moesten voorbereiden op een begrafenis. Khashoggi zou buiten bewustzijn zijn gebracht en later in stukken zijn gesneden. Zo zou zijn lichaam het gebouw uit zijn geloodst.

Turkse media berichtten ook over vijftien Saudiërs die op de dag van de verdwijning in Istanbul aankwamen, aan boord van twee toestellen. Ze zouden ook het consulaat zijn binnen geweest.

De Saudiërs ontkennen en zeggen dat Khashoggi het pand wel degelijk zelf heeft verlaten. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft eerder gezegd dat onderzoekers welkom zijn op de diplomatieke post. Ankara heeft inmiddels formeel een verzoek ingediend om op het consulaat onderzoek te doen.