'Turken hebben audiobewijs van moord Saudische journalist Khashoggi'

Medewerkers van de Turkse regering zouden video- en audiobewijs hebben waaruit blijkt de Saudische journalist Jamal Khashoggi is vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul, hebben ze tegen Amerikaanse autoriteiten gezegd. Volgens de Amerikanen is vooral het audiobewijs erg sterk, is te lezen in The Washington Post, de krant waar Khashoggi voor werkt.

In de audio zou te horen zijn hoe Khashoggi wordt gearresteerd, gemarteld en uiteindelijk wordt gedood.

Khashoggi wordt al een week vermist. De journalist verdween nadat hij het consulaat een week geleden had bezocht omdat hij documenten nodig had voor zijn huwelijk met een Turkse vrouw. De Turken gaven al eerder aan te vermoeden dat Khashoggi is vermoord op het terrein van het consulaat. Saudi-Arabiƫ ontkent dit, en zegt dat hij gezond is en het gebouw heeft verlaten. De Turkse autoriteiten onderzoeken de vermissing en kregen eerder toestemming om het consulaat in Istanbul te doorzoeken.

De Turkse geheime dienst wil het audio- en videobewijs niet vrijgeven, omdat dan bekend zou worden hoe de dienst buitenlandse ambassades afluistert.

Khashoggi is een invloedrijke criticus van Saudische kroonprins Mohammad bin Salman. Vorig jaar verhuisde hij naar de VS, omdat hij bang was dat hij in zijn vaderland zou worden gearresteerd vanwege kritiek op het Saudische optreden in Jemen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is niet blij met de zaak, en wil dat alle wapenverkopen aan Saudi-Arabiƫ worden gestopt.