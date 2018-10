Hoekstra aarzelt over bezoek aan Saudi-Arabië

Minister Hoekstra twijfelt erover of zijn voorgenomen bezoek aan Saudi-Arabië moet doorgaan. Dat heeft te maken met de affaire-Khashoggi. De minister van Financiën staat op de lijst van deelnemers aan het 'Future Investment Initiative' in de Saudische hoofdstad Riyad. Op die bijeenkomst onder voorzitterschap van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman praten politici en topmensen van bedrijven uit de hele wereld over financieel-economische onderwerpen.

Vanwege de kwestie-Khashoggi is er internationaal steeds meer kritiek op Saudi-Arabië. De Saudische journalist is verdwenen na een bezoek aan het consulaat van zijn land in de Turkse stad Istanbul. De Turkse politie denkt dat Khashoggi is vermoord door een Saudisch doodseskader. De journalist, die in de Verenigde Staten woont, heeft zeer kritische stukken geschreven over de Saudische kroonprins.

Na de ministerraad noemde Hoekstra de berichten over de gebeurtenissen in Istanbul zeer verontrustend en zorgelijk. Hij zei dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt en zich zal laten informeren door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna hakt Hoekstra de knoop door om te bepalen of het een gepast moment is om Saudi-Arabië te bezoeken. De bijeenkomst in Riyad is over anderhalve week.