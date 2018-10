Verdwijning Saudische journalist: 'Kroonprins valt door de mand'

De affaire-Khashoggi

De in de VS woonachtige journalist is verdwenen na een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul en volgens Turkije vermoord door een door Saudi-Arabië ingevlogen 'doodseskader'. De Turken zouden audiobewijs van de moord hebben. Jamal Khashoggi (59) is een columnist van The Washington Post en schreef verschillende kritische columns over de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.