Hoe slim (of dom) waren de Russische OPCW-hackers?

"Ik heb zelf geen technische achtergrond, maar dat je op een spionage-operatie spullen meeneemt die je eerder al hebt gebruikt, klinkt als een beginnersfout", zegt Willemijn Aerdts, onderzoeker naar inlichtingendiensten aan de Universiteit Leiden. Net als Groenewegen denkt zij dat de slordigheid misschien aan tijdsdruk is te wijten.

Sico van der Meer van Instituut Clingendael heeft een andere mogelijke verklaring. "Het lijkt soms of de Russen denken: ach weet je, als we gepakt worden, weten we wel hoe daarmee om te gaan. Ze doen dit soort dingen vaak heel openlijk."

Aan de andere kant kan het achteraf amateurisme lijken, terwijl het op deze manier misschien ook wel vaak goed gaat. "We weten natuurlijk niet wat er niet opgemerkt wordt."

Bovendien mogen phishing-aanvallen en vier spionnen in een gehuurde Citroën C3 misschien weinig geavanceerd klinken, maar Fancy Bear zit wel degelijk achter ingewikkelde en indrukwekkende hacks. Zo heeft Fancy Bear meerdere zero-day exploits in handen weten te krijgen: beveiligingslekken die nog niet eerder zijn waargenomen, waardoor ze effectief zijn te misbruiken voor wie ze in handen heeft.