Premiers Rutte en May: acties Rusland roekeloos en destructief

Hulde

De Tweede Kamer is bezorgd over de Russische hackaanvallen. "Goed dat er tegen opgetreden is via de MIVD, de ambassadeur is ontboden en het OM nader onderzoek doet", zegt SP-Kamerlid Karabulut.

"Het lijkt erop dat Rusland met deze hackpogingen de internationale veiligheid wilde beschadigen", zegt GroenLinks-Kamerlid Van Ojik. "Dit is niet de eerste keer en dit moet stoppen."

PVV-leider Wilders noemt de Russische operatie onaccpetabel en vindt het goed dat deze is verstoord: "Hulde voor de MIVD", zegt hij. De Tweede Kamer wil snel een debat over de MIVD-operatie.