Coalitie wil Moskou-reis uitstellen, 'nu verkeerd moment'

De coalitiepartijen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen het geplande bezoek aan Rusland uitstellen. De reis van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken staat gepland in de tweede helft van oktober, in het herfstreces. Maar de vier coalitiepartijen vinden het nu een verkeerd moment om naar Rusland te gaan, melden bronnen in Den Haag.

Aanleiding voor het uitstel van de reis is de bekendmaking vandaag dat de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD in april een hackaanval van de Russische geheime dienst heeft verhinderd op de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag.

Verkeerd signaal

"De meeste partijen zijn toch tamelijk geschokt over de brutale spionage-activiteiten van de Russische geheime dienst", zegt NOS-politiek verslaggever Wilco Boom. De partijen willen de reis niet definitief afblazen, maar wel uitstellen. "In de coalitie willen ze geen verkeerd signaal naar Moskou afgeven, en ze zijn ook bang om als propaganda-doel te worden gebruikt."

Rusland belangrijk land

PVV-leider Wilders vindt dat de reis wel moet doorgaan. "Natuurlijk moet de reis doorgaan. Rusland is een belangrijk land - de gelukkig door de MIVD voorkomen hack doet daar niets aan af", zo laat hij via Twitter weten.

Morgen wordt een definitief besluit genomen over het al dan niet uitstellen van de reis. De commissie Buitenlandse Zaken wilde naar Rusland om onder meer te praten over het neergeschoten vliegtuig MH17.