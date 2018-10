Rutte: ik denk dat Moskou geen leuke dag heeft

Rusland moet ophouden met alle cyberspionageactiviteiten over de hele wereld, zegt premier Rutte. Het feit dat Nederland vandaag allerlei details over acties van Russische spionnen naar buiten heeft gebracht, noemt hij een krachtig signaal aan de Russische regering.

"Ik denk dat Moskou geen leuke dag heeft, omdat dit ernstige gestuntel, het is gestuntel maar het is ook zeer ernstig wat hier gebeurt, naar buiten komt", zegt Rutte. "En het is natuurlijk onmogelijk om dit nog te ontkennen."

Nederland gaat met bondgenoten bespreken wat de vervolgstappen moeten zijn. "Het feit dat we dit naar buiten brengen laat zien dat we er met zijn allen klaar mee zijn." Er zijn volgens hem allerlei vervolgacties denkbaar, maar daar wil hij niet over speculeren.

Schouder aan schouder

De kans is groot dat de Europese Unie de sancties tegen Rusland uitbreidt. Minister Blok van Buitenlandse Zaken probeert in Europa steun te krijgen voor het uitbreiden van de sancties, ook voor cyberspionage. "De hele vrije wereld staat nu schouder aan schouder met ons", zegt hij.

Tegelijk wil het kabinet de contacten met Rusland open houden. Een gepland bezoek van een delegatie uit de Tweede Kamer aan Moskou kan wat Rutte en Blok betreft gewoon doorgaan. Blok: "Maar het is uiteindelijk aan de Kamer."