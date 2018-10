Rusland waarschuwt Nederland voor ernstige verslechtering relaties

Rusland heeft Nederland in een officiële verklaring gewaarschuwd voor een ernstige beschadiging van de onderlinge relatie. In de verklaring werpt Rusland de beschuldigingen over een Russische hackoperatie in Den Haag ver van zich.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland bezig is met een anti-Russische campagne, die gepaard gaat met doelbewuste lekken in de media over vermeende cyberaanvallen.

Onwettig

Volgens Rusland is het geen toeval dat Nederland er pas nu, een half jaar na de vermeende gebeurtenis, mee naar buiten komt. Het houdt volgens Rusland verband met het "onwettige" initiatief van Westerse landen om de OPCW - de organisatie waarmee de hack had moeten plaatsvinden - toestemming te geven ook schuldigen aan te wijzen bij aanvallen met chemische wapens. De beschuldigingen aan het adres van Rusland zouden daarvoor een rechtvaardiging moeten bieden.

Ook wil Nederland met de beschuldiging volgens Rusland verbloemen dat het geen antwoord heeft op de Russische bevinding dat de Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde van Oekraïne was, zoals het Russische ministerie van Defensie onlangs beweerde.

Spionnenmanie

Woordvoerder Maria Zacharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken had het eerder op de dag over "spionnenmanie". Een andere woordvoerder zei anoniem dat het gaat om obscurantisme, pogingen van het Westen om de mensen een rad voor ogen te draaien, valse informatie te verspreiden over Rusland.

"Alles en alleen met als doel om Rusland zwart te maken", zegt NOS-correspondent Geert Groot Koerkamp Hij hoorde een correspondent op de Russische televisie zeggen dat de anti-Russische hysterie nog wel even zal doorgaan.

Stomme uitglijders

Groot Koerkamp en NOS-collega David Jan Godfroid benadrukken dat het een vertrouwde Russische reactie is om glashard te ontkennen. Hoe gedetailleerd aanwijzingen en bewijzen ook zijn, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent en beweert dat het Westen er alleen op uit is om de verhoudingen nog slechter te maken dan ze al zijn.

Dat Rusland internationaal enorm te kijk staat, is ze om het even, zegt Godfroid. Moskou heeft zijn eigen waarheid,bestemd voor binnenlands gebruik en internationale vrienden. En die waarheid valt daar over het algemeen nog steeds in vruchtbare aarde, aldus Godfroid.

Ook de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk deed een duit in het zakje. Hij zei tegen de Russische nieuwsdienst RT dat er 'geen bewijs' is gegeven voor de Russische hackaanvallen. "We horen dit soort beschuldigingen vaker", zegt hij. De ambassadeur noemt de onthullingen "een goed gecoördineerde campagne om Rusland in diskrediet te brengen".

Op sociale media in Rusland komt Groot Koerkamp wel kritiek tegen op de inlichtingendiensten. Mensen zetten vraagtekens bij de kwaliteit van hun geheime diensten, met name de GROe. Ze vragen zich af waarom hun inlichtingendiensten zulke stomme uitglijders maken. Een van de fouten die worden genoemd is dat er een bonnetje in beslag is genomen van de taxi waarmee ze op 10 april van het GROe-kantoor in Moskou naar het vliegveld zijn gereden, waarschijnlijk om later de kosten te kunnen declareren.