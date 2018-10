Reconstructie: hoe een grote Russische hackoperatie in ons land voorkomen werd

De MIVD ziet op een van de telefoons dat hij op 9 april in Moskou in de buurt van de GROe-kazerne is geactiveerd. Een andere aanwijzing in de richting van de GROe is een taxibonnetje dat Morenets bij zich had. Daarop is te zien dat hij op 10 april is gereisd van de achteringang van de GROe-Kazerne naar het vliegveld. Waarschijnlijk hield hij het bonnetje bij zich om de kosten te kunnen declareren, denkt Eichelsheim.

Ook toont de in beslag genomen apparatuur dat Serebrjakov op een aantal opvallende locaties is geweest op cruciale tijdstippen. Op de laptop is te zien dat hij aanwezig was in Lausanne, in Zwitserland in de periode 20 tot 22 september 2016. In die exacte periode werd daar een Canadese WADA-official gehackt. In de periode 16 tot en met 22 december was hij bovendien aanwezig in een hotel in een district in Kuala Lumpur in Maleisië, waar veel organisaties zitten die onderzoek doen naar MH17.

De MIVD ziet ook dat op de laptop gezocht is naar het Zwitserse lab dat onderzoek doet naar chemische wapens. Uit papieren die de mannen bij zich hebben blijkt bovendien dat ze geïnteresseerd zijn in diplomatieke faciliteiten in Bern en Genève. Op 16 april zouden ze daarheen met de trein vertrekken vanaf station Utrecht Centraal. Iets dat door ingrijpen van de MIVD voorkomen is.