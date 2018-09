Wekdienst 11/9: Glennis Grace in halve finales en Zwols plastic fietspad

Wat heb je gemist?

Een offensief van Syrische regeringstroepen in de provincie Idlib heeft niet alleen gevolgen voor Turkije, maar ook voor Europa en de rest van de wereld. Daarvoor waarschuwt de Turkse president Erdogan in een opiniestuk in The Wall Street Journal.

Erdogan pleit al langer voor een bestand in de noordwestelijke regio Idlib, het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië. In de provincie wonen veel mensen die vanuit andere delen van Syrië zijn gevlucht. Turkije wil voorkomen dat opnieuw een grote groep Syriërs zijn kant op komt en steunt een deel van de opstandelingen.

Ander nieuws uit de nacht: