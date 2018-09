Harbers wees 26 keer alsnog verblijfsvergunningen toe aan asielzoekers

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) heeft sinds zijn aantreden in oktober vorig jaar 26 keer gebruikgemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. De staatssecretaris nam in die gevallen hoogstpersoonlijk een besluit in een asielzaak.

Via dit laatste redmiddel konden 59 mensen in Nederland blijven, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving van RTL Nieuws. Onder hen zijn de tieners Howick en Lili, die afgelopen zaterdag te horen kregen dat ze niet worden uitgezet naar Armeniƫ.

Het ministerie wil niet kwijt in welke dossiers Harbers zijn discretionaire bevoegdheid nog meer heeft gebruikt. De staatssecretaris was vorige week ondergedoken vanwege ernstige bedreigingen rond de zaak van Lili en Howick.

Dijkhoff was ruimhartiger

De staatssecretaris mag afgewezen asielzoekers op basis van zijn discretionaire bevoegdheid alsnog een verblijfsvergunning geven, bijvoorbeeld als het gaat om schrijnende gevallen. Hij weegt dan de individuele omstandigheden. Dit middel kan worden ingezet als alle andere mogelijkheden in een zaak zijn uitgeput.

De voorganger van Harbers, VVD'er Klaas Dijkhoff, gaf 240 afgewezen asielzoekers alsnog een vergunning. Hij kreeg in twee jaar tijd zaken van 780 mensen voorgelegd. Dijkhoff was ruimhartiger dan zijn voorganger Teeven, die tussen 2012 en 2015 dit middel 300 keer inzette.