Staatssecretaris Harbers ondergedoken vanwege bedreigingen

Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) is deze week ondergedoken vanwege ernstige bedreigingen rond de asielzaak van de Armeense tieners Lili en Howick. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in De Telegraaf.

Harbers gebruikte gisteren zijn discretionaire bevoegdheid om een uitzondering te maken voor de twee kinderen. Ze mochten in Nederland blijven. De bedreigingen zouden geen rol hebben gespeeld bij het besluit van Harbers.

Volgens de krant merkte het ministerie al langer dat er "onfrisse berichten" werden gedaan tegen de staatssecretaris. Voordat de VVD'er de uitzondering maakte werden de bedreigingen blijkbaar zo serieus dat hij elders moest verblijven. Uit welke hoek de bedreigingen komen, is niet bekend.

Onzichtbaar

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) reageert dat er "passende maatregelen" zijn genomen, zichtbaar en onzichtbaar. Verder zegt de NCTV dat bewindslieden van Justitie en Veiligheid "soms te maken hebben met bedreigingen" en dat dit "ook geldt voor staatssecretaris Harbers" in de afgelopen periode.

De NCTV wil verder geen mededelingen doen over de aard van bedreigingen en de genomen maatregelen.