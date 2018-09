Erdogan waarschuwt: wereld zal prijs betalen voor bloedbad Idlib

Een offensief van Syrische regeringstroepen in de provincie Idlib heeft niet alleen gevolgen voor Turkije, maar ook voor Europa en de rest van de wereld. Daarvoor waarschuwt de Turkse president Erdogan in een opiniestuk in The Wall Street Journal.

Erdogan pleit al langer voor een bestand in de noordwestelijke regio Idlib, het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië. In de provincie wonen veel mensen die vanuit andere delen van Syrië zijn gevlucht. Turkije wil voorkomen dat opnieuw een grote groep Syriërs zijn kant op komt en steunt een deel van de opstandelingen.

Volgens de Turkse president zal een offensief van het Syrische regime in Idlib eindigen in een bloedbad, met onschuldige Syriërs als slachtoffers. Dat biedt een nieuwe voedingsbodem voor terrorisme en extremisme, schrijft hij in het artikel met de kop De Wereld Moet Assad Tegenhouden.

'Wereld moet ingrijpen'

De Syrische president Assad bereidt zich met steun van Rusland en Iran voor op een aanval op de provincie. De afgelopen week zijn al ruim 30.000 inwoners op de vlucht geslagen na bombardementen door Syrische regeringstroepen en Russische gevechtsvliegtuigen. In het gebied wonen nog steeds bijna 3 miljoen mensen.

Erdogan besprak de situatie in Idlib vorige week met de twee bondgenoten van het Syrische regime in de Iraanse hoofdstad Teheran. De landen werden het niet eens over een staakt-het-vuren. Iran en Rusland zijn daarom net zo goed verantwoordelijk voor de naderende humanitaire ramp, stelt de Turkse president.

Ook de Verenigde Staten zouden meer moeten doen, vindt hij. De VS zegt dat er veel bewijs is dat de troepen van Assad chemische wapens gereedmaken in Idlib. Als de internationale gemeenschap, inclusief de VS en Europa, niet ingrijpt, betaalt de hele wereld daar de prijs voor, schrijft Erdogan. "Turkije heeft alles gedaan om een bloedvergieten naast de deur te voorkomen."