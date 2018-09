'Zwaarste bombardementen op Idlib in maand'

Mensenrechtengroeperingen melden de zwaarste bombardementen op de Syrische provincie Idlib in een maand. Syrische en Russische vliegtuigen hebben volgens het Observatorium voor de Mensenrechten tegen de 870 bombardementsvluchten uitgevoerd op het zuidelijk deel van Idlib, het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië.

Bij de aanvallen zouden vier doden zijn gevallen, onder wie twee kinderen en een vrouw. De stad Khan Sheikhoun en omgeving lagen het zwaarst onder vuur.

Idlib ligt in het noordwesten van Syrië. Het regime in Damascus dreigt met een grote aanval op het gebied, waardoor een nieuwe grote vluchtelingencrisis kan ontstaan. Turkije heeft op een bijeenkomst in Teheran gisteren Rusland en Iran niet van de noodzaak van een wapenstilstand in Idlib kunnen overtuigen.

Chemische wapens

In Idlib hebben verschillende terroristische groeperingen hun basis, maar er wonen ook zo'n drie miljoen mensen. Voor een bloedbad wordt gevreesd in de komende maanden. De laatste jaren zijn veel rebellen en hun families met bussen naar de regio gebracht, als onderdeel van een overeenkomst met de regering in Damascus waarbij de VN vaak bemiddelde.

Washington heeft gewaarschuwd dat de Amerikaanse regering bij het gebruik van chemische wapens in Idlib niet werkeloos zal toekijken. De Russische president Poetin sloeg gisteren ook al een dreigende toon aan, toe hij zei dat de rebellen in Idlib provocaties voorbereiden, mogelijk met chemische wapens.