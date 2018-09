Iran en Rusland nog altijd lijnrecht tegenover Turkije in 'Idlib'

De Iraanse president Rouhani, zijn Russische collega Poetin en president Erdogan van Turkije zijn het op een topbijeenkomst over de situatie in het Syrische Idlib in Teheran niet met elkaar eens geworden. Iran en Rusland lieten opnieuw de deur open voor een militair offensief om Idlib te veroveren op rebellen, Turkije wil juist een staakt-het-vuren.

Gevreesd wordt dat een militair ingrijpen in de noordwestelijke provincie Idlib leidt tot een humanitaire ramp in het gebied en een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije.

Idlib is het laatste bolwerk van gewapende rebellengroepen. In het gebied leven vermoedelijk veel strijders, waaronder naar schatting 10.000 jihadisten en rebellen die banden hebben met al-Qaida. Samen met de oorspronkelijke bewoners wonen er 2,5 tot 3 miljoen mensen.

De drie landen spraken in een slotverklaring af om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor de situatie en het uitschakelen van Islamitische Staat en extremistische groepen die banden hebben met al-Qaida.

Weinig afgesproken

Een echt resultaat had de top echter niet. "Er is eigenlijk heel weinig afgesproken", zegt correspondent Marcel van der Steen in het NOS Journaal. "Het enige echt concrete is dat ze opnieuw gaan praten in Rusland, en dat er een nieuwe top komt. Maar de datum daarvan is nog niet bekend. Duidelijk is dat de partijen nog steeds tegenover elkaar staan."

De Russische president Poetin riep op de bijeenkomst op tot "de totale vernietiging van de terroristen". Hij vindt dat een staakt-het-vuren geen zin heeft, omdat er geen garanties zijn dat de rebellen zich daaraan houden. Ook president Rouhani van Iran wil dat het terrorisme "wordt uitgeroeid", al wil hij wel dat de burgers in Idlib worden beschermd.

Bloedbad

President Erdogan van Turkije ziet niets in een militair ingrijpen en vreest voor een enorme vluchtelingenstroom van mensen uit de provincie. "Idlib is niet alleen belangrijk voor de toekomst van Syriƫ, maar ook voor onze veiligheid en de toekomst van de regio", zei hij. "Iedere aanval op Idlib resulteert in een catastrofe. Vechten tegen terroristen vereist tijd, en geduld. We willen van Idlib geen bloedbad maken."

Of een offensief af te wenden is, is volgens Van der Steen moeilijk te zeggen. "Het is nog altijd een belangrijke optie voor de Syrische president Assad. Ik kan me voorstellen dat hij wacht tot de volgende top, maar dat is niet zeker."