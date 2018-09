VS: Syrië maakt chemische wapens gereed in Idlib

De noordwestelijke provincie Idlib is het laatste grote bolwerk van gewapende rebellen. Toen president Assad delen van Syrië heroverde, stond hij de rebellengroepen die zich niet wilden overgeven toe om met bussen naar Idlib te vertrekken.

Naar schatting zijn er tienduizenden strijders in Idlib, samen met de oorspronkelijke bewoners en vluchtelingen. Het inwonertal van de provincie wordt geschat op tussen de 2,5 miljoen en 3 miljoen. Internationaal zijn er grote zorgen dat een offensief van het Syrische regeringsleger tot een humanitaire ramp kan leiden.

Jeffrey roept op tot een diplomatieke oplossing voor de Syrische burgeroorlog nu de eindstrijd in zicht lijkt. Hij zegt dat president Assad geen toekomst heeft als leider van het land, maar vindt dat het niet aan de VS is om hem omver te werpen. Wel ziet hij een rol voor de VS en Rusland bij een politieke transitie in Syrië.

Top in Teheran

Vandaag is er in Teheran een topbijeenkomst met de leiders van Turkije, Iran en Rusland over de situatie in Idlib. Die landen hebben allemaal een eigen agenda in het Syrische conflict en moeten zelf ook weer rekening houden met Amerikaanse reacties op een escalatie in de regio.

"De Turken willen allereerst voorkomen dat er een grote groep van mogelijk 2,5 miljoen vluchtelingen naar hen toekomt", zegt Midden Oosten-correspondent Marcel van der Steen in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar Turkije ziet Idlib ook als zijn verantwoordelijkheid. Er zitten rebellen in het gebied die door Turkije zijn gesteund en het land heeft er observatieposten ingericht."

Syrië is er zelf niet bij in Teheran en laat zich vertegenwoordigen door Iran en Rusland. "Het zegt iets over de verhoudingen. Assad was zonder de militaire steun van Rusland en de milities van Iran nergens geweest. Dankzij beide landen heeft hij Syrië opnieuw in handen gekregen. Assad zit niet aan tafel omdat ze het ook zonder hem kunnen."