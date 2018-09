Knoops verwacht problemen voor de Staat bij het vervolgen van Syriëgangers

Strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops verwacht problemen voor de Nederlandse Staat bij het vervolgen van Syriëgangers. Hij reageerde in de studio van Nieuwsuur op het nieuws van dat programma en Trouw over Nederlandse steun aan een gewapende groep in Syrië, die door het Openbaar Ministerie als terroristisch wordt bestempeld.

Knoops vraagt zich af of Nederlandse burgers nog wel vervolgd kunnen worden als de Nederlandse Staat zich schuldig heeft gemaakt aan datgene waar de burger voor vervolgd wordt. "Een rechtbank zou kunnen zeggen: we kunnen een burger niet berechten voor iets dat door de Staat zelf is gefaciliteerd", zegt Knoops.

Rechtszaak

Over drie weken begint een rechtszaak tegen een Nederlandse Syriëganger die een bijdrage heeft geleverd aan de strijd van Jabhat al-Shamiya. Het Openbaar Ministerie noemt die organisatie salafistisch en jihadistisch. Dezelfde groepering kreeg van de Nederlandse regering 'niet dodelijke goederen' geleverd, waaronder tenten, voedselpakketten en pick-uptrucks.

De advocaat van deze verdachte is Michiel Pestman. Hij noemt het schokkend dat de Nederlandse overheid de organisatie waar zijn cliënt bij zat, militaire steun heeft gegeven. "De beschuldiging dat mijn cliënt deel heeft genomen aan een terroristische organisatie is hiermee op losse schroeven komen te staan", zegt hij.