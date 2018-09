Aantal Nederlandse miljonairs naar recordhoogte

De groep Nederlandse miljonairs is opnieuw flink gegroeid. In 2016 kwamen er ongeveer 6000 miljonairshuishoudens bij. Het totaal kwam daardoor uit op 112.000 huishoudens, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS onderzoekt de Nederlandse miljonairs elk jaar sinds 2006. Niet eerder waren er zoveel huishoudens met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro (exclusief eigen woning en eventuele hypotheek).

"De groei is met name te danken aan het economisch herstel", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "Veel miljonairs zijn ondernemers. Toen het slecht ging met het Nederlandse bedrijfsleven door de crisis, zag je dat het aantal miljonairs stagneerde en zelfs even afnam." Nu het weer goed gaat met de meeste bedrijven in Nederland profiteren ook de miljonairs.

Opkomst Baarle-Nassau

Sinds 2013 wonen naar verhouding de meeste miljonairs in Laren. Onder meer Frits Goldschmeding, de rijkste man van Nederland, woont in de Gooise gemeente. Andere populaire woonplaatsen zijn Blaricum, Bloemendaal, Wassenaar en Rozendaal.

"De afgelopen jaren zijn ook de Brabantse gemeenten steeds meer in trek", zegt Van Mulligen. Zo is het aantal miljonairs nergens zo snel toegenomen als in Baarle-Nassau. In 2009 stond die Brabantse gemeente nog op plek 113 op de lijst met het hoogste aandeel miljonairs. In 2016 was de gemeente al doorgedrongen tot de top tien.

Melkveehouders en advocaten

Uit het miljonairsonderzoek van vorig jaar bleek dat de meeste miljonairs werkzaam zijn in de landbouw, financiƫle dienstverlening, handel, zorg en specialistische zakelijke dienstverlening zoals de advocatuur. "Die verdeling is nauwelijks veranderd", zegt Van Mulligen. "Er zijn nog steeds veel advocaten, melkveehouders en medisch specialisten onder de miljonairs."

Miljonairs zijn gemiddeld ouder dan Nederlanders met minder vermogen. De hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens waren in 2016 gemiddeld 59,4 jaar. Dat is 7,5 jaar ouder dan de hoofdkostwinners van overige huishoudens. Daarnaast zijn ze bovengemiddeld hoogopgeleid.