Weer meer Nederlandse miljonairs: hoe komen ze eigenlijk aan hun geld?

Hoe ziet hun leven eruit?

Miljonairs hebben vaker 'geluk in de liefde': 71 procent is getrouwd, terwijl dat bij de rest van Nederland 45 procent is. Van de niet-miljonairs is 14 procent een of meerdere keren gescheiden, bij miljonairs is dat maar 7 procent (al is dat wellicht ook te verklaren door de hoge kosten waarmee miljonairs bij een scheiding geconfronteerd worden).

De rijken voelen zich ook gezonder. Ze roken minder en ze hebben minder vaak overgewicht. Wel drinken ze meer alcohol dan niet-miljonairs. Op sportief gebied houden ze van golf en tennis, maar ook net zoveel van fitness, zwemmen en yoga als de minder bedeelde landgenoten.

Uiteraard hebben miljonairs meer geld om aan vervoer te besteden. Ze hebben gemiddeld bijna twee auto's, waar de gemiddelde Nederlander één auto heeft. Hoe groter het vermogen, hoe zwaarder de auto's worden: een Rolls Royce Phantom weegt nu eenmaal meer dan een Volkswagen Golf. Bovendien hebben miljonairs vaker een oldtimer in bezit.

Hoe is hun vermogen opgebouwd?

Het grootste deel van het vermogen van miljonairs komt uit het (gedeeltelijke) bezit van een of meer bedrijven. Hoe rijker het huishouden, hoe groter het belang in ondernemingen. Een kleiner deel van het vermogen is spaargeld. Gemiddeld is dat 423.000 euro, terwijl niet-miljonairs gemiddeld zo'n 33.000 euro gespaard hebben.

Van alle Nederlandse huishoudens is 1,4 procent een miljonairshuishouden. Maar die miljonairshuishoudens bezitten wel 44 procent van het totale vermogen van alle huishoudens. De vermogensongelijkheid in Nederland is dus aanzienlijk. De inkomensongelijkheid is daarentegen klein; door het systeem van belastingen en toeslagen liggen de inkomens van de rijkste en armste huishoudens een stuk dichter bij elkaar dan in veel andere landen.