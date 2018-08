Wekdienst 27/8: Straks meer over Jos B. en conferentie over robotwapens

Wat heb je gemist?

Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, is aangehouden in Spanje. Dat meldt de politie in Limburg. Hij zit vast in een Spaanse cel en zal worden uitgeleverd aan Nederland.

De politie kwam hem op het spoor na een tip van een getuige. Die had hem herkend aan de hand van de foto's die afgelopen woensdag zijn verspreid.

De familie van Nicky Verstappen is "heel erg opgelucht". "We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Wel gehoopt, maar niet verwacht", reageerde moeder Berthie Verstappen in het NOS-programma Met het Oog op Morgen.