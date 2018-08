Bush en Obama spreken op begrafenis McCain

Bij de uitvaart van de overleden Amerikaanse senator John McCain zijn onder meer oud-presidenten George W. Bush en Barack Obama aanwezig. De twee doorkruisten in respectievelijk 2000 en 2008 de plannen van McCain om president van de VS te worden, maar hadden respect voor zijn toewijding aan de Amerikaanse politiek.

De twee houden tijdens de uitvaart komende week een toespraak. Bush zei in een reactie al dat hij een goede vriend is kwijtgeraakt en ook democraat en oud-vicepresident Biden noemde hem een vriend.

Geen Trump

De huidige president Trump, die geregeld in de clinch lag met McCain, is niet aanwezig. De familie van McCain zou al voor zijn dood aan het Witte Huis hebben gevraagd of Trump de uitvaart aan zich voorbij wilde laten gaan. Wel is het waarschijnlijk dat vicepresident Pence ernaar toegaat.

John McCain overleed gisteren op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Het programma voor zijn uitvaart begint vorm te krijgen. Zo wordt hij opgebaard in Arizona en Washington, en is er een openbare ceremonie bij de rotonde in het Capitool. Zondag wordt hij in besloten kring begraven op de begraafplaats van de United States Naval Academy, de opleiding voor Amerikaanse mariniers, in Annapolis in de staat Maryland.