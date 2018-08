Jos Brech, verdachte in zaak-Nicky Verstappen, aangehouden in Spanje

Jos Brech, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, is vanmiddag aangehouden in Spanje. Dat meldt de politie in Limburg. Hij zit vast in een Spaanse cel en zal worden uitgeleverd aan Nederland.

De politie kwam hem op het spoor na een tip van een getuige. Die had hem herkend aan de hand van de foto's die afgelopen woensdag zijn verspreid. Peter R. de Vries meldt op Twitter dat Brech bij Barcelona is aangehouden.

Woensdag maakte de politie bekend dat er een doorbraak was in de zaak en dat er een verdachte in beeld was, de 55-jarige Brech.

Uitlevering

Hij was spoorloos sinds februari dit jaar, toen er voor het laatst contact met hem was. In april gaf zijn familie hem op als vermist.

De Nederlandse politie weet nog niet wanneer Brech wordt uitgeleverd, omdat de Spaanse politie de regie heeft. De tiplijn blijft open omdat de politie nog steeds informatie zoekt om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.

Morgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur komt de hoofdofficier van justitie met meer informatie.