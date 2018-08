Man (55) in beeld als verdachte in 20 jaar oude zaak Nicky Verstappen

De politie heeft een verdachte in beeld in de zaak van Nicky Verstappen, die ruim twintig jaar geleden om het leven werd gebracht. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht. De verdachte is een man (55) die in 1998 in de Limburgse plaats Simpelveld woonde en in oktober vorig jaar naar Frankrijk vertrok.

Het is niet bekend waar hij nu is. Sinds april dit jaar ontbreekt elk spoor. De man werd door zijn familie als vermist opgegeven. Hij staat nu op de Europese opsporingslijst.

De man kwam in beeld na het dna-verwantschapsonderzoek waaraan het afgelopen half jaar ongeveer 15.000 mannen hebben meegedaan. Hij deed daar zelf niet aan mee, maar er is dna van zijn familieleden afgenomen nadat hij als vermist was opgegeven.

Dat leidde tot een match: