Paus gaat niet in op beschuldigingen over toedekken misbruik

De paus weigert in te gaan op de aantijging dat hij op de hoogte was van misbruik van gelovigen door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick.

Gisteravond stelde aartsbisschop Carlo Maria Vigano, die ook jarenlang topdiplomaat was voor het Vaticaan, dat de paus van het misbruik afwist en eiste dat de paus hierom zou aftreden. Vigano kwam met een uitgebreide verklaring waarin hij stelde dat hij in juni 2013 zelf aan de paus had gemeld dat er een dik dossier was over McCarrick.

Vanuit zijn vliegtuig wilde de paus de claims niet bevestigen of ontkennen. Volgens de paus spreekt het dossier van de aartsbisschop voor zich en wil hij er niet op ingaan. Hij zei dat journalisten die de documenten hebben gezien, zelf mogen oordelen.

Oud-aartsbisschop van Washington Theodore McCarrick wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen van 16 jaar in de jaren 70 en het misbruik van een jongen van 11 jaar. Eind vorige maand accepteerde de paus zijn ontslag. Vigano noemt het bedekken "een samenzwering van stilte" die niet veel verschilt van wat er bij de maffia gebeurt.