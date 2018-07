Amerikaanse kardinaal weg om misbruikschandaal

Paus Franciscus heeft het ontslag geaccepteerd van de in opspraak geraakte Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. De 88-jarige voormalige aartsbisschop van Washington wordt onder anderen beschuldigd van seksueel misbruik van een 16-jarige jongen in de jaren 70.

McCarrick zei in een verklaring dat hij zich van dat misbruik niets kan herinneren, maar de Amerikaanse tak van de kerk concludeerde dat de beschuldiging geloofwaardig is. Hij wordt ook beschuldigd van het misbruik van een 11-jarige jongen en enkele volwassen mannen. Op deze aantijgingen heeft hij niet gereageerd.

McCarrick was al sinds 20 juni op non-actief gesteld in afwachting van een onderzoek. Vrijdag stuurde hij de paus een brief waarin hij aanbood om op te stappen. Dat aanbod heeft Franciscus geaccepteerd. Hij heeft McCarrick opgedragen om zich tot de rechtszaak terug te trekken in een huis van de kerk en boete te doen door middel van gebeden.

'Prins van de kerk'

Kardinalen worden ook wel de 'prinsen van de kerk' genoemd. Ze hebben na de paus de hoogste rang in de Rooms-Katholieke Kerk. Ze adviseren de paus en hebben het recht om in een conclaaf een nieuwe paus te kiezen.

Het gebeurt niet vaak dat een kardinaal in opspraak komt vanwege een misbruikschandaal, maar er zijn wel een aantal gevallen bekend. In 2013 werd de Schotse kardinaal O'Brien beschuldigd van seksueel misbruik. Hij werd na een twee jaar durend onderzoek ontslagen.

Onlangs kwam ook kardinaal George Pell in opspraak, een van de vertrouwelingen van de paus. Hij wordt vervolgd in Australië. De precieze beschuldigingen zijn niet bekendgemaakt in aanloop naar zijn proces.

Niet lang daarna werd de ambtstermijn van de Duitse kardinaal Gerhard Müller niet verlengd. Hij was hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, die onder meer verantwoordelijk is voor het ophelderen van gevallen van seksueel misbruik. Hem werd verweten dat hij het werk van de pauselijke commissie over misbruik tegenwerkte.