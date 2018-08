We hebben meer auto's, maar rijden er iets minder mee

Het aantal auto's dat voor privé-gebruik is aangeschaft, is vorig jaar met twee procent toegenomen. Maar het aantal kilometers dat we ermee rijden is iets afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Gemiddeld reden we 11.600 kilometer met een auto. Een jaar eerder was er nog een forse stijging.

Uit de cijfers van vorig jaar blijkt ook dat de populariteit van diesels al is afgenomen. Vooral bedrijven schaffen er minder vaak een aan. Elektrische auto's werden ook minder aangeschaft; waarschijnlijk heeft de bijtelling daarmee te maken. Die is vorig jaar verhoogd naar hetzelfde percentage als dat van benzine- en dieselauto's.

Het grootste deel van de personenauto's rijdt nog altijd op benzine: in totaal 63 procent van de afgelegde kilometers. Elektrisch aangedreven auto's (full elektrische en plug-in hybrides) blijven populairder worden; ze legden in 2017 zo'n 20 procent meer kilometers af dan een jaar eerder.