Blijdschap en kritiek na gratie Trump aan ranchers

De Amerikaanse president Trump heeft er opnieuw voor gekozen om met het verlenen van gratie positie te nemen in een geruchtmakende zaak. Het gaat om een brandstichting op overheidsland dat een cause célèbre werd in het westen van de VS.

Dwight Hammond (76) en zijn zoon Steven (49) kregen 5 jaar cel vanwege brandstichting in een natuurgebied in de staat Oregon. Zelf zeiden ze dat ze zo kreupelhout op hun ranch wilden tegengaan, volgens de aanklager probeerden ze sporen van stropen uit te wissen. Getuigen hadden verklaarden dat ze op herten hadden gejaagd. In totaal ging 56 hectare federaal land in vlammen op.

De zaak leidde tot grote ophef in Oregon. Ranchers klagen daar al jaren dat de helft van het land er in handen is van de overheid, met allerlei regulering tot gevolg. In de traditie van het Amerikaanse Westen eisen ze meer vrijheid om zaken zelf te bepalen.

Toen de Hammonds in 2016 tot 5 jaar cel werden veroordeeld onder terreurwetgeving, namen medestanders uit protest een boswachterspost over. De belegering in het Malheur-wildpark duurde uiteindelijk 41 dagen, een demonstrant werd doodgeschoten toen hij bij een politiepost naar zijn wapen greep.