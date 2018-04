Trump verleent oud-chefstaf Libby gratie

President Trump heeft een voormalige topambtenaar van oud-vicepresident Cheney gratie verleend. Het gaat om Lewis 'Scooter' Libby, die in 2007 voor meineed werd veroordeeld nadat de naam van CIA-medewerker Valerie Plame was gelekt naar de pers.

Dat haar naam was onthuld aan journalisten, was vermoedelijk bedoeld om de man van Plame te treffen, die een uiterst kritisch artikel in The New York Times had geschreven over onterechte beschuldigingen van president George W. Bush aan het adres van de Iraakse dictator Saddam Hoessein.

Justitie nam het lekken van de naam hoog op, omdat het onthullen van de identiteit van een CIA-agent in de VS een misdaad is. In het onderzoek naar de zaak heeft Libby, die stafchef was van Cheney, meineed gepleegd en de rechtsgang belemmerd, oordeelde een jury. Libby werd wegens Plamegate veroordeeld tot 2,5 jaar cel en 250.000 dollar boete.

Anderen werden niet meer vervolgd en journalisten weigerden hun bron te onthullen. Daardoor is altijd onduidelijk gebleven wie precies het lek was en of hooggeplaatsten in het Witte Huis met de zaak te maken hadden.

Gratieverlening

President Bush zette een paar maanden later de gevangenisstraf van Scooter Libby om in een voorwaardelijke celstraf. De boete bleef in stand en tot gratieverlening ging Bush, ondanks zware druk van Cheney, niet over.

Trump dus wel. "Ik ken meneer Libby niet, maar ik hoor al jaren dat hij oneerlijk is behandeld", zei hij in een verklaring.

In Washington werd, vooral in kringen van Democraten, onmiddellijk een verband gelegd met Trumps eigen situatie. De president klaagt bij herhaling dat hij onheus wordt behandeld door speciaal aanklager Mueller. Het Witte Huis zegt dat Trumps besluit in de ene zaak niks met de andere te maken heeft.