Trump verleent gratie aan 'anti-Obama'

D'Souza maakte in 2012 een film over de toenmalig president. Die was gebaseerd op een boek dat hij twee jaar eerder over hem had geschreven, met de titel The Roots of Obama's Rage. Volgens D'Souza, die werd geboren in India, kan Obama alleen begrepen worden als een Keniaanse anti-kolonist. Dat zou Obama van zijn Keniaanse vader hebben overgenomen.

D'Souza lanceert in zijn werk allerlei wilde theorieën, onder meer dat Obama een geheim plan had om de VS te verzwakken. Obama zou anti-Amerikaans en anti-westers zijn. In zijn eerste termijn als president zou hij zich nog hebben ingehouden, maar alleen om een herverkiezing niet in gevaar te brengen.