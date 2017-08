Eerste presidentiële pardon van Trump: omstreden ex-sheriff gaat vrijuit

Donald Trump heeft voor het eerst gebruik gemaakt van zijn presidentiële recht om iemand gratie te verlenen. De omstreden 85-jarige oud-sheriff Joe Arpaio, uit de staat Arizona, hoeft niet de gevangenis in wegens minachting van het hof.

Trumps bondgenoot Arpaio was veroordeeld omdat hij een gerechtelijk bevel bijna anderhalf jaar had genegeerd. Het hof had hem opgedragen dat zijn agenten zouden stoppen met discriminerende patrouilles waarbij constant immigranten aan de kant werden gezet.

Maar sheriff Arpaio, die zichzelf "Amerika's strengste sheriff" noemde, is om meer redenen omstreden. Zo bracht hij gevangenen onder in tenten die in de brandende zon stonden, en liet hij ze rondlopen in roze onderbroeken. Verder was Arpaio berucht omdat hij honderden immigranten liet oppakken. Daardoor werden volgens zijn tegenstanders talloze families verscheurd.

Populair

Arpaio's harde lijn op het gebied van illegale immigratie maakten hem bij conservatieve Amerikanen juist populair. Ook bij Donald Trump, die afgelopen dinsdag op een bijeenkomst in Phoenix nog zei dat Arpaio is veroordeeld "terwijl hij gewoon zijn werk deed".

Trump hintte op de bijeenkomst in Phoenix al op een mogelijke gratie voor de ex-sheriff door te zeggen "dat het helemaal goed met hem zou komen".

Tegenstanders van de ex-sheriff zeggen dat het pardon door Trump de laatste kans wegneemt om Arpaio te straffen voor "een lange geschiedenis van wangedrag".